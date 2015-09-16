صفقة راجمات صواريخ أمريكية من طراز " MLRS" للإمارات والبحرين

أعلنت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن حصولها على عقد بقيمة 227 مليون دولار من الجيش الأمريكى لتصنيع الدفعة العاشرة من راجمات الصواريخ الموجهة متعددة الرؤوس طراز MLRS.

وذكرت شبكة "سى –إن –إن" الأمريكية أن أول طلب لتصنيع الرؤوس الحربية البديلة الخاصة بقاذف MLRS، ويتضمن العقد معاملة بيع عسكرى خارجى لنظام قاذفات الصواريخ MLRS من قبل الحكومة الأمريكية إلى الإمارات والبحرين.

وقال نائب رئيس قسم الصواريخ التكتيكية كين ماسكيولوس فى بيان: "أثبت نظام راجمات الصواريخ متعددة الرؤوس قدرته الدقيقة على التصويب، ونحن على يقين بأن الرؤوس الحربية البديلة لهذا النظام ستكون موضع ثقة وستوفر قدرة عالية من الدقة لعملائنا المحليين والدوليين".

وأشار البيان إلى أن "قاذفات الصواريخ MLRS تعمل فى كافة الأجواء المناخية وصممت لتقديم كفاءة عالية وسريعة عند إطلاق الضربة الموجهة، ويصل مداها أبعد من المسافة التى تحققها معظم الأسلحة".