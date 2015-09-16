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"بان كى مون" ينتقد تعزيز الدعم الروسى لنظام "بشار"

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"بان كى مون" ينتقد تعزيز الدعم الروسى لنظام "بشار" "بان كى مون" ينتقد تعزيز الدعم الروسى لنظام "بشار"
انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، اليوم الأربعاء، تعزيز الدعم الروسى لنظام الرئيس السورى بشار الأسد، مشددا على أن "لا حل عسكرياً" فى سوريا.

وكانت روسيا، قد أرسلت تعزيزات عسكرية خلال الأيام القليلة الماضية إلى سوريا وصلت إلى منطقة اللاذقية شمال غرب سوريا.

ورداً على سؤال قال بان كى مون: "اطلعت على هذه المعلومات وجوابى أن لا حل عسكرياً للنزاع فى سوريا"، مضيفاً: "انا قلق لرؤية أطراف تقدم أسلحة، هذا الأمر لا يمكن الا أن يفاقم الوضع".

وأعلن بان كى مون، أنه سيجمع فى نهاية سبتمبر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن لمناقشة الوضع فى سوريا من دون أن يحدد تاريخ هذا الاجتماع.

وحث الدول الخمس الدائمة العضوية على "إبداء حس من التضامن" معتبرًا أن "الوقت حان للتحرك" لإنهاء هذا النزاع.

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