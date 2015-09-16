اليوجا تخفف آلام مرضى التهابات المفاصل

التهابات المفاصل من الأمراض الشائعة للغاية، والتى تصيب الكبار والصغار على حدٍ سواء، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مركز جونز هوبكنز الطبى الأمريكية أن اليوجا قد تساهم فى الحد من آلام المفاصل.

وشملت الدراسة 75 رجلاً وامرأة من المصابين بالتهابات المفاصل، وكشفت النتائج أن الخضوع لجلستى يوجا فى الأسبوع الواحد يساهم فى الحد من معاناة مرضى التهابات المفاصل ويخفف الآلام التى يعانون منها.

وعلى الرغم من أن الأبحاث السابقة قد حذرت مرضى التهابات المفاصل من ممارسة الرياضة العنيفة، وأنها قد تضع المزيد من الضغوط على المفاصل، ولكن الدراسة الأخيرة كشفت أن اليوجا تختلف تماماً عنها وتساهم فى تخفيف الآلام.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، بل ثبت أن ممارسة اليوجا مرتين فى الأسبوع يساهم فى تعزيز مستويات الطاقة ويجعل الإنسان أكثر نشاطاً، وتتحسن قدرته على المشى بشكل كبير، وأكد الباحثون أن ممارسة اليوجا كانت أسهل بالنسبة للمشاركين فى الدراسة مقارنة ً بأنواع الرياضة المختلفة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Rheumatology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس عشر من شهر سبتمبر الجارى.