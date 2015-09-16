المجر تعلن اعتقال 29 مهاجرا بينهم "إرهابى" فى اشتباكات عند الحدود

قالت المجر اليوم، الأربعاء، إنها اعتقلت 29 مهاجرا خلال اشتباكات عند حدودها الجنوبية مع صربيا ووصفت أحد المعتقلين بأنه "إرهابى تم تحديد هويته".

وقال جيورجى باكوندى وهو مستشار أمنى لرئيس الوزراء فيكتور أوربان: إن 20 ضابطا بالشرطة أصيبوا فى العنف بعدما ألقى المهاجرون الحجارة وقطع الخرسانة على الشرطة التى استخدمت مدفع مياه والغاز المسيل للدموع.

وقال "باكوندى" لتليفزيون "إم1 "التابع للدولة: "اعتقلت الشرطة أيضًا إرهابيا حددت هويته." ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

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