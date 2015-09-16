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«القوى العاملة بالسويس» إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

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«القوى العاملة بالسويس» إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص «القوى العاملة بالسويس» إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

وزيرة القوى العاملة

أصدر أيمن ربيع مدير عام مديرية القوى العاملة، تقرير مقدم للمجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الأربعاء، موضحًا إنه تم أعتبار أيام ( الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى ) إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون 112 لسنة 2003 بشأن القطاع الخاص بجميع أنواعه.

أضاف إنه جاري متابعة الاتصالات والجهود لإنهاء مشكلة الزيوت المتكاملة وطبقا لما ورد من مجلس إدارة الشركة العالمية للسيراميك ( روك ) سيتم صرف الراتب للعاملين يوم 20/9/2015 هذا وقد تم تحرير محضر مجمع ضد إدارة الشركة برقم 180493 بتاريخ 15/9/2015.

تابع إنه تم بدء إتخاذ إجراءات صرف رواتب عمال شركة إيران من صندوق الكوارث، وتابع إنه صدر قرار بإنشاء لجنة الأزمات والتدخل السريع للعمل بالمديرية خلال العيد برئاسة مدير المديرية شخصيًا للتدخل بأي منشأة بها أي أزمة فورا.

جاء ذلك في المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد اليوم برئاسة اللواء العربي السروي محافظ السويس وبحضور كل من المهندس محمد مرسي السكرتير العام و نشأت البارودي السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة

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