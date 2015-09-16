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اللعب خارج المنزل 40 دقيقة يوميًا يحمى الأطفال من الإصابة بقصر النظر

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اللعب خارج المنزل 40 دقيقة يوميًا يحمى الأطفال من الإصابة بقصر النظر اللعب خارج المنزل 40 دقيقة يوميًا يحمى الأطفال من الإصابة بقصر النظر
للأنشطة البدنية والتمارين الرياضية فوائد صحية رائعة لا يستطيع أحد أن ينكرها، فهى تساهم فى تعزيز الصحة العامة وتحسين الحالة النفسية والحد من خطر الإصابة بالأمراض والعديد من الفوائد الأخرى حسب العديد من الأبحاث الطبية الحديثة.

وكشفت مؤخرًا دراسة دنمركية حديثة، أن اللعب خارج المنزل لمدة 40 دقيقة يساهم فى حماية الأطفال ويمنع إصابتهم بقصر النظر، وذلك حسب نتائج الأبحاث التى شملت 853 طفلاً صينياً، تم اختيارهم من خلال 12 سنة دراسية مختلفة.

وقام الباحثون بتخصيص 40 دقيقة إضافية يوميًا للطلاب كى يقوموا بالجرى واللعب داخل مدارسهم، وكشفت النتائج أن معدلات الإصابة بقصر النظر قد انخفضت بنسبة 9.1% داخل هذه المدارس.

وأضاف الباحثون أن الطلاب الذين لم يشاركوا فى هذه الأنشطة تدهور بصرهم بشكل ملحوظ، مؤكدين أن قضاء وقت معين فى اللعب خارج الفصل أو المنزل، وتكرار ذلك بشكل يومى منتظم يساهم فى تعزيز الإبصار وتحسين الصحة بشكل عام.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "JAMA"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس عشر من شهر سبتمبر الجارى.

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مصر 365

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