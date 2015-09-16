المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين أثناء زرعهم عبوات ناسفة والقبض على 22 أخرين

اسفرت حصيلة اليوم العاشر للعملية ” حق الشهيد ” عن قتل 6 من العناصر الارهابية أثناء قيامهم بزرع عبوات ناسفة لاستهداف القوات ، والقبض على عدد 22 فرد مشتبه بهم اثناء عمليات التمشيط والمداهمة لمعاقل واوكار هذه العناصر ، وتفجير عدد 81 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف عناصر القوات المسلحة على محاور التحرك ، كما تم تدمير واحراق عدد 31 من العشش والأوكار التي تتمركز وتنطلق منها العناصر الإرهابية ، وبتفتيش عدد 4 منازل يشتبه اختباء العناصر التكفيرية بها عثر بداخلها على خزان وقود يسع عدد 3 طن سولار ومخازن تعيينات ومهمات وقطع غيار للسيارات ، كما تم تدمير عدد 14 عربة أنواع مختلفة منهم عربة مفخخة فى منطقة نجع شبانة .

ويأتي ذلك استمراراً للعملية الشاملة ” حق الشهيد ” التي تخوضها قوات انفاذ القانون من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين والشرطة بشمال سيناء من خلال مواجهات حاسمة للقضاء علي العناصر الاجرامية المسلحة والخارجين عن القانون بمناطق مكافحة النشاط الارهابي و تمشيط عدد من القري والمناطق المحيطة بالعريش ورفح والشيخ زويد ، قامت عناصر الصاعقة البحرية باستخدام اللنشات السريعة لاحتلال خطوط المرور البحرى على أجناب منطقة العمليات لتامين المسرح البحرى والتعامل الفورى مع العناصر الإرهابية المتسللة بحراً ، كما قامت القوات الخاصة البحرية بمعارضة وتفتيش العائمات المشتبه بها والتأكد من خلوها من أى أسلحة أو مواد متفجرة قد تستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية .

بالإضافة إلى حرق وتدمير عدد 15 دراجة نارية بدون لوحات معدنية يتم استخدامها في مراقبة واستهداف القوات ، كما تم اكتشاف وتدمير عدد 2 خندق يتحصن بها العناصر الإرهابية ، وضبط أحد العناصر الإرهابية عثر بحوزته على مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية ، كما تم العثور على كمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وجهاز GPS لتحدد الاتجاهات وعدد 4 دوائر تفجير وجهاز كمبيوتر .

وواصلت العناصر التخصصية التابعة للمهندسين العسكريين اجراءات تأمين الطرق ومحاور التحرك .

ونتيجة الاشتباك مع العناصر الارهابية تم استشهاد جندى داعين الله ان يتغمده بفسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.