«العدل» توقع بروتوكول تعاون مع محافظة الأقصر لرفع كفاءة تأمين رجال القضاء

وقعت اليوم الأربعاء، وزارة العدل، ممثلة فى المستشار مجدى حسين- مساعد وزير العدل لشئون الأمن القضائي، برتوكول تعاون مع محافظة الأقصر ممثلة فى المحافظ محمد سيد بدر، ومحكمة الاقصر الإبتدائية ممثلًة في المستشار عبدالآخر الملقب فواز- رئيس المحكمة، ومديرية الأمن ممثلة فى مدير الأمن عصام الحملي .

ويأتى هذا البروتوكول في إطار تنفيذ توجيهات وزير العدل، المستشار أحمد الزند، وخطة الوزارة لتطوير نظم تأمين المحاكم والمنشآت القضائية وملحقاتها ورفع الكفاءة الأمنية لتأمين رجال القضاء والنيابات.

ويهدف بروتوكول التعاون الموقع إلى تطوير نظم الخطة الأمنية وتحديث وسائل تأمين مجمع المحاكم وملحقاته من المنشآت القضائية التابعة وتأمين القضاه ورجال القضاء وأعضاء النيابةالعامة.