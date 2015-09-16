سفير مصر لدى روسيا: أرض الكنانة هي المقصد السياحي الأول للروس‎

أعلن سفير مصر لدى روسيا،في مؤتمر صحفي مشترك للسفير المصري ومحافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء في موسكو، أن مصر أصبحت رسميًا المقصد السياحي الأول للسائح الروسي.

يأتي ذلك في إطار جهود السفارة المصرية في موسكو لدفع السياحة الروسية لمصر، حيث عقد سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، الدكتور محمد البدري، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بوكالة “روسيا سيفودنيا”، وقد أعلن البدري أن مصر أصبحت اليوم وفقًا للمصادر الرسمية الروسية المقصد السياحي الأول للمواطنين في الخارج وذلك برغم وصول عدد السياح الروس خلال الفترة من يناير-أغسطس لهذا العام إلي قرابة 2.1 مليون سائح فقط وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 7% فقط مقارنة بالعام الماضي وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الطلب العام علي السياحة الخارجية في روسيا بقرابة 30% وهو ما يؤكد أن السوق المصري يتمتع بأعلى ميزة بالنسبة للسياحة الروسية ويعكس الثقة في مصر وأمن المقاصد السياحية، ورداً على استفسار بعض الإعلاميين حول حادثة القافلة المكسيكية.

أوضح البدري أنه لا مجال للربط بين السياحة الروسية وهذا الحادث نظراً لكونه حادثًا استثنائيًا يرتبط في الأساس بتواجد سياحي في منطقة محظورة تبعد أكثر من الف وستمائة كيلومتر عن تجمعات السياحة الروسية.

هذا وقد استعرض المحافظان خلال كلمتيهما في المؤتمر الصحفي الاهتمام الذي توليه السلطات المصرية لتأمين السياح القادمين إلي مصر، والإمكانات المسخرة من جانب المحافظتين لتحقيق هذا الغرض، شارحين حقيقة الأوضاع بالمحافظتين للمشغلين السياحيين ومختلف المسئولين الروس، وقد شدد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر علي أن الغردقة يتواجد بها30 ألف روسي مقيم إقامة شرعية، وأن 45% من السياحة الوافدة للمدينة من روسيا، معربًا عن أمله في مضاعفة أعداد السياح الروس الوافدين إلي المحافظة خاصة مع توسعة مطار الغردقة لتصل قدرته الاستيعابية إلي 13 مليون سائح سنويًا، كما استعرض المحافظ الإجراءات الأمنية المتخذة لتأمين مختلف المنتجعات والشواطئ بالمحافظة.

وقد حرص اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء طمأنة السائح الروسي مشيرًا إلى أن أكثر من 50% من أعداد السياحة الوافدة للمدينة يأتون من روسيا، واستعرض الإجراءات الأمنية المتقدمة لتأمين مدينة شرم الشيخ كمنتجع سياحي، وجهود تأمين الأفواج السياحية الزائرة لمختلف بالمقاصد السياحية بالمحافظة موضحًا أن مناطق العمليات في شمال سيناء تبعد كثيراً عن المقاصد السياحية بالمحافظة، ووجه الدعوة لاستقبال أية وفد إعلامي لتغطية النشاط السياحي في المحافظة.