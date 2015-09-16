النيابة: الطب الشرعي أكد تطابق خطوط طالبتي «صفر الثانوية العامة»

أعلنت «النيابة العامة» أن تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من كبار خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة «الطب الشرعي» بالقاهرة، قد انتهى إلى أن الخطوط الواردة بأوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة الخاصة بالطالبتين مريم ملاك ذكري ورضوى محمد علي أحمد – تتطابق تمامًا مع خط يد الطالبتين المذكورتين، ومن ثم فلا صحة لما تردد حول استبدال أوراق الإجابات الخاصة بهما بأوراق أخرى.

وكان النائب العام المساعد، المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، قد استعرض مع المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، النتيجة النهائية للتحقيقات في القضية التي عرفت إعلاميا بـ “قضية صفر الثانوية العامة” وذلك في ضوء التظلم المقدم من الطالبتين لإعادة فحص أوراق الإجابات الخاصة بهما في امتحانات الثانوية العامة، بعد أن كانت النيابة قد سبق وحفظت التحقيقات في ضوء تقرير لجنة ثلاثية من الطب الشرعي في القضية الذي كان قد انتهى إلى ذات النتيجة بتطابق خطوط يدي الطالبتين مع الإجابات المدونة بكراسات الإجابة.

وكشف تقرير اللجنة الخماسية، التي جرى تشكيلها في ضوء تظلم الطالبتين، من إثنين من مديري الإدارة ومدير عام ووكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية كبير الخبراء بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي – أن الطالبتين مريم ملاك ورضوى محمد علي، هما الكاتبتين للعبارات الواردة بكراسات الإجابة الخاصة بهما، وبذات المداد المحرر به بياناتهما على الغلاف.

وأكدت النيابة العامة، أن تقرير اللجنة الخماسية بالطب الشرعي تضمن أيضًا أن جميع الشواهد الفنية تقطع باليقين، أن كراسات الإجابة الخاصة بالطالبتين، لم تتعرض لأي عملية من عمليات التزوير الجزئي من استبدال أو نزع أو إضافة لأي من الأوراق الثابتة بها.