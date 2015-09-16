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سفير مصر الجديد لدي «الفاتيكان» يقدم أوراق اعتماده لرئاسة الوزراء

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سفير مصر الجديد لدي «الفاتيكان» يقدم أوراق اعتماده لرئاسة الوزراء سفير مصر الجديد لدي «الفاتيكان» يقدم أوراق اعتماده لرئاسة الوزراء

الفاتيكان

قام السفير حاتم سيف النصر بتسليم صورة من أوراق اعتماده كسفير لمصر لدى دولة الفاتيكان أمس الثلاثاء 15 سبتمبر إلى المونسينيور  Giovanni Angelo Becciu نائب رئيس الوزراء، وذلك خلال استقباله في مقر رئاسة الوزراء بمدينة الفاتيكان، تمهيدًا لتقديمها رسميًا إلى البابا فرانسيس رئيس الفاتيكان وبابا الكنيسة الكاثوليكية.

أعرب سيف النصر خلال اللقاء عن الأهمية التي تعلقها على تعزيز العلاقات التاريخية القائمة مع دولة الفاتيكان في كافة المجالات، التي تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتعاون البناء، كما عبر سيف النصر عن التقدير للدور الهام للفاتيكان فى نشر رسالة السلام على المستوى الدولي.

من جانبه، أكد نائب رئيس وزراء الفاتيكان على ترحيب بلاده بسفير مصر الجديد، متمنيًا له التوفيق فى مهمته، ومعربًا عن التطلع لتكثيف التعاون مع مصر لمساندة جهودها لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيدًا بدورها المحوري في محاربة التطرف والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال.

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