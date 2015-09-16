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الخارجية: عقد اجتماع ثان لملتقى الأعمال «المصري اللبناني» نوفمبر المقبل

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الخارجية: عقد اجتماع ثان لملتقى الأعمال «المصري اللبناني» نوفمبر المقبل الخارجية: عقد اجتماع ثان لملتقى الأعمال «المصري اللبناني» نوفمبر المقبل

عقدت السفارة المصرية في بيروت بتاريخ 14 سبتمبر الجاري، مؤتمرًا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ولبنان، بحضور وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة اللبنانيين، وكبار مسئولي تلك الوزارات، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين، ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، وجمعية الصداقة اللبنانية المصرية.

جاء هذا المؤتمر تتويجًا لعملية تحضيرية له شملت ثلاث ورش عمل لبلورة توصيات محددة للارتقاء بالتبادل التجاري بالسلع الزراعية بين مصر ولبنان، وعلاقاتهما الاقتصادية المشتركة، وتبادلهما التجاري في السلع الصناعية، بحضور كبار مسئولي الوزارات الثلاث والسفارة والقطاع الخاص اللبناني.

وأكد سفير مصر في لبنان،الدكتور محمد بدر الدين زايد، علي خصوصية وتميز العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية، موضحًا أن لبنان يحتل مركزًا متقدمًا ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، وأن المصرية حريصة علي تطوير العلاقات مع جميع الدول العربية، علي رأسها لبنان، في مختلف المجالات بما في ذلك العلاقات الاقتصادية البينية، مشدداً علي أن دعم الاقتصاد اللبناني يحقق مصلحة إستراتيجية لمصر.

تجدر الإشارة إلي أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر شملت مقترحات محددة سيقوم الجانبان المصري واللبناني بمتابعة تفعيلها خلال المرحلة القادمة، والتي ستشهد أيضاً عقد اجتماع ثان لملتقي الأعمال المصري اللبناني في نوفمبر المقبل وتنظيم زيارة لبعثة تجارية لبنانية رفيعة المستوي إلي مصر بهذه المناسبة، في إطار سعي جاد لاستكشاف سبل دعم التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين بعد النجاح في بلورة خطة عمل محددة تحقق هذا الغرض.

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