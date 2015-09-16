مدير أمن سوهاج يلتقى بمساعد وزير العدل أثناء زيارته للمحافظة اليوم

استقبل اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، والدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، مساعد وزير العدل، وذلك على هامش جولته التى قام بها اليوم بمجمع محاكم جهينة، تمهيدا لافتتاحه فى الفترة القادمة.

وناقش مساعد وزير العدل مع مدير سوهاج آلية تدريب العاملين بالمحاكم على كيفية التعامل مع الحرائق، الأمر الذى رحب به مدير أمن سوهاج، وأوضح أن مديرية سوهاج ممثلة فى إدارة الحماية المدنية مستعدة لاستقبال أى أعداد من العاملين بالمحاكم لتدريبهم.

ومن جانبه أشاد مساعد وزير العدل بمدى التعاون البناء بين رجال القضاء ورجال الشرطة بمديرية أمن سوهاج، والذى يظهر جليا فى عملية تنفيذ قرارات النيابة العامة وتنفيذ الأحكام، كما تطرق اللقاء إلى عملية تأمين المحاكم.