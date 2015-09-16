أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن سوهاج يلتقى بمساعد وزير العدل أثناء زيارته للمحافظة اليوم

Google+ Print
مدير أمن سوهاج يلتقى بمساعد وزير العدل أثناء زيارته للمحافظة اليوم مدير أمن سوهاج يلتقى بمساعد وزير العدل أثناء زيارته للمحافظة اليوم
استقبل اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، والدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، مساعد وزير العدل، وذلك على هامش جولته التى قام بها اليوم بمجمع محاكم جهينة، تمهيدا لافتتاحه فى الفترة القادمة.

وناقش مساعد وزير العدل مع مدير سوهاج آلية تدريب العاملين بالمحاكم على كيفية التعامل مع الحرائق، الأمر الذى رحب به مدير أمن سوهاج، وأوضح أن مديرية سوهاج ممثلة فى إدارة الحماية المدنية مستعدة لاستقبال أى أعداد من العاملين بالمحاكم لتدريبهم.

ومن جانبه أشاد مساعد وزير العدل بمدى التعاون البناء بين رجال القضاء ورجال الشرطة بمديرية أمن سوهاج، والذى يظهر جليا فى عملية تنفيذ قرارات النيابة العامة وتنفيذ الأحكام، كما تطرق اللقاء إلى عملية تأمين المحاكم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365