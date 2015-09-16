مستقبل وطن يكرم الفائزين فى ملتقى الإبداع بدمياط

عقد حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، بمقر الحزب اجتماعا مع الطلبة الفائزين فى ملتقى الإبداع على مستوى جامعات مصر ، والذين استطاعوا تمثيل محافظة دمياط وتحقيق المراكز الأولى وحصد العديد من الجوائز فى مجالات الإشغالات الخشبية والتصوير بالفحم والتصوير بالزيت والرسم والإقتصاد والحاسب الآلى والعزف.

كما دارت حلقة نقاشية حول مشاكل التعليم فى مصر والعقبات التى تقف فى وجه المبدعين من أجل محاولة التغلب عليها .

وتم خلال اللقاء تكريم الطلبة الفائزين ومنحهم شهادات تقديرية وجوائز عينية تكريما لهم على رفعة أسم جامعة دمياط عاليا .