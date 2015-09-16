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الحماية المدنية تسيطر على حريق شب بمبنى تحت الإنشاء بقرية سياحية بالغردقة

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الحماية المدنية تسيطر على حريق شب بمبنى تحت الإنشاء بقرية سياحية بالغردقة الحماية المدنية تسيطر على حريق شب بمبنى تحت الإنشاء بقرية سياحية بالغردقة
سيطرت قوات الحماية المدنية بعد الدفع بـ7 سيارات السيطرة على حريق شب فى أحد المبانى الإنشائية الملحقة لاحدى القرى السياحية بمدينة الغردقة.

وأكد اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الحريق شب بمبنى انشائى ملحق باحدى القرى السياحية، والذى كان بداخلها كمية من الأخشاب.

وأضاف مدير الأمن أنه تم الدفع بـ 7 سيارات للسيطرة على الحريق وتم السيطرة عليه دون اصابات وجارى معرفة سبب الحريق.

وكان قد هرعت سيارات الحماية المدنية لأحد المبانى الانشائية الملحقة باحدى القرى السياحية الشهيرة المجاورة للميناء السياحى بالغردقة بعد إبلاغ بنشوب حريق بها.

كما وصل لمكان الحريق اللواء عادل التونسى مدير امن البحر الاحمر، للاطمئنان على اتمام السيطرة على الحريق وعدم تمددها للقرية السياحية الملاصقة لها والتى بها عدد كبير من السياح.

وكان قد اصيب عدد كبير من السياح بحالة من الهلع بعد مشاهدتهم الحريق من نوافذ الفندق المقيمين فيه.

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مصر 365