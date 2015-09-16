تداول مليون و805 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال شهر أغسطس

شهدت حركة البضائع بموانى البحر الأحمر تداول مليون و805 آلاف و538 طن بضائع عامة بموانيها خلال شهر أغسطس الماضى حيث بلغت البضائع الواردة مليونا و181 ألفا و131 طنا وصادر 624407 أطنان، حيث سجل الصادر زيادة بنسبة 48.96 % بينما سجل الوارد انخفاض بنسبة 15.67 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى.

وقال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الأدبية شهد خلال شهر اغسطس تداول 502 ألف و576 طن بضائع عامة بكمية وارد 250 ألف و834 طن و صادر 251 ألف و 742 طن بزيادة الصادر بنسبة 141.44 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى.

بينما شهد ميناء السخنة تداول 836 الف و 895 طن بضائع عامة بزيادة 21.48 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 693 ألف و 61 طن و صادر 143 ألف و 834 طن بزيادة الصادر بنسبة 23.75 % عن الفترة المثيلة.

على جانب آخر شهد ميناء بورتوفيق تداول 15 ألف و869 طن بضائع عامة بكمية وارد 4048 طن و صادر 11 ألفا و821 طن بضائع عامة.

وأضاف مصطفى أن ميناء سفاجا شهد تداول 191 ألفا و412 طن بضائع عامة بكمية وارد 104 آلاف و718 طن وصادر 86 ألفا و694 طنا بزيادة الصادر بنسبة 19.20 %.

كما تم تداول 26 ألفا و667 طن بضائع عامة بميناء نويبع بكمية وارد 8981 طنا وصادر 17 ألفا و686 طن بضائع عامة.

وفى نفس السياق شهد ميناء الزيتيات استقبال 119 ألفا و489 طن بوتاجاز بينما غادر ميناء القصير 112 ألف و630 طن فوسفات.