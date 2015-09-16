البرلمان العراقى يطالب بسرعة محاسبة مسلحين اعتدوا على نائبين فى بغداد

كلف النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى الدكتور همام حمودى لجنتى الأمن والدفاع والتربية النيابية بمتابعة حادثة الاعتداء على النائبين حيدر المولى وعواطف نعمة، خلال زيارتهما إلى مقر وزارة التربية فى بغداد اليوم.. مؤكدا على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه فى الحادثة فى أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال اجتماعه الطارئ مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية وحضور النائبين المعتدى عليهما.

وطالب حمودى وزارتى الدفاع والداخلية إلى التعاون مع السلطة التشريعية للكشف عن ملابسات الحادثة ومحاسبة كل من لا يلتزم بالضوابط والسياقات القانونية، ومضاعفة العقوبة لمن يرتدون الزى الرسمي.

وقال "إن النائب ممثلاً عن الشعب .. والاعتداء عليه بمثابة اعتداء على المؤسسة التشريعية وانتهاك صارخ على القانون، والدفاع عنه إنما هو دفاع عن المواطن العراقى الذى يمثله النائب".

وكانت النائبة عن ائتلاف "دولة القانون" عواطف نعمة والنائب حيدر المولى تعرضا لاعتداء من قبل مجموعة مسلحة داخل مبنى وزارة التربية فى بغداد، وتدخلت عناصر الشرطة بمبنى الوزارة، وأن القوة المسلحة التى اعتدت على النائبين تم احتجازها من قبل قوات "سوات" الخاصة العراقية.

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