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بالصور.. خالد صلاح يسلم شهادات خريجى أكاديمية اليوم السابع

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سلم الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، شهادات تخرج للمشاركين فى دورة "فنون الكتابة الصحفية"، والتى حاضر فيها الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع، بحضور كل من جمال صلاح، نائب رئيس مجلس الإدارة، والكاتب الصحفى محمد ثروت، مدير أكاديمية اليوم السابع.

وأكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، على اهتمام مؤسسة اليوم السابع بالتدريب والتطوير المستمر، لخلق كوادر صحفية وإعلامية قادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية فى العمل الإعلامى، مشيدا بدور أكاديمية اليوم السابع فى تدريب الطلاب والخريجين على مهارات الكتابة الصحفية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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