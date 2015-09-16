مارك زوكربيرج يدعم الطفل المسلم أحمد مخترع الساعة ويدعوه لزيارة فيس بوك

قدم مارك زوكربيرج، المؤسس والمدير التنفيذى لموقع "فيس بوك" وظيفة للطفل الأمريكى السودانى الأصل أحمد محمد الحسن البالغ من العمر 14 عامًا، والذى تم القبض عليه، أمس الثلاثاء، للاشتباه فى حمله قنبلة، والتى اتضح بعد ذلك أنها ساعة منزلية الصنع واصطحبها معه للمدرسة ليريها لأصدقائه ومعلميه، قام بصناعتها بنفسه.

وقال زوكربيرج عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك" إن طفلاً مثل أحمد لديه موهبة وطموح هكذا يجب دعمه ليكون أفضل وليس اعتقاله لأن المستقبل ينتمى لهؤلاء الذين يشبهون أحمد، وفى النهاية قدم مارك دعوة لأحمد إذا كان يريد أن يزور موقع "فيس بوك" فسيكون مرحبًا به، وشجعه على الاستمرار فى صناعة ما يحب.

جدير بالذكر أن صحيفة dallas morning news الأمريكية، قالت إن السلطات الأمريكية، قامت بإلقاء القبض على طفل مسلم سودانى الأصل، 14 عامًا، يدعى أحمد محمد، أمس الثلاثاء، للاشتباه فى حمله لقنبلة، والتى اتضح بعد ذلك أنها ساعة منزلية الصنع، وليست بقنبلة، وهو الخبر الذى انتشر عالميًا فى استمرار لما يسميه البعض "الإسلاموفوبيا" أى الخوف والشك فى كل ماهو مسلم.

- السلطات الأمريكية تضبط طفلًا مسلمًا للاشتباه فى ساعة صنعها بمنزله