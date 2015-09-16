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"الشيوعى السودانى" يهاجم عمر البشير: دمر البلاد اقتصاديا وضيع حقوق المرأة

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"الشيوعى السودانى" يهاجم عمر البشير: دمر البلاد اقتصاديا وضيع حقوق المرأة "الشيوعى السودانى" يهاجم عمر البشير: دمر البلاد اقتصاديا وضيع حقوق المرأة
قال محمد مختار الطيب سكرتير عام الحزب الشيوعى السودانى، إن نظام الحكم الإخوانى بالسودان، دمر البلاد ومارس الاستبداد على الشعب، مضيفا: "أزمات السودان تفاقمت فى ظل نظام عمر البشير الإخوانى".

وأضاف "الطيب" خلال كلمته بلقاء حزب التجمع بأعضاء الحزب الشيوعى السودانى، بمقر الحزب بمنطقة وسط البلد، اليوم الأربعاء، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية فى شمال السودان، بحضور قيادات الحزبية، أن نظام الإخوان دمر الحياة الاقتصادية وضيع حقوق المرأة، وأعطى الأجانب الحق فى تملك الأرض.

وأشار سكرتير عام الحزب الشيوعى السوداني، إلى أن النظام الاقتصادى الحر، أدى إلى إرتفاع السلع والخدمات وزيادة نسبة الخدمات، وتشريد عدد كبير من العمال، بسبب نظام الخصخصة والقضاء على القطاع العام، متابعا: "هذا النظام عزز الطائفية، وأعطى وعود لم ينفذها".

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