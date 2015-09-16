بالفيديو..نشرة اليوم السابع: النيابة تحظر النشر فى تحقيقات حادث الواحات

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وفى ما يلى أهم ما جاء فيها من عناوين:

النيابة تقرر حظر النشر فى تحقيقات “حادث الواحات”

“العليا للانتخابات” تبدأ غدا تلقى الطعون على الكشوف الانتخابية

محمد حماقى يحتفل بنجاح ألبومه “عمره ما يغيب” فى “اليوم السابع” غدًا

المنتخب يمهل الكاميرون 48 ساعة لحسم مصير ودية أكتوبر