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بالفيديو..نشرة اليوم السابع: النيابة تحظر النشر فى تحقيقات حادث الواحات

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بالفيديو..نشرة اليوم السابع: النيابة تحظر النشر فى تحقيقات حادث الواحات بالفيديو..نشرة اليوم السابع: النيابة تحظر النشر فى تحقيقات حادث الواحات
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

وفى ما يلى أهم ما جاء فيها من عناوين:

النيابة تقرر حظر النشر فى تحقيقات “حادث الواحات”

“العليا للانتخابات” تبدأ غدا تلقى الطعون على الكشوف الانتخابية

محمد حماقى يحتفل بنجاح ألبومه “عمره ما يغيب” فى “اليوم السابع” غدًا

يمهل الكاميرون 48 ساعة لحسم مصير ودية أكتوبر

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مصر 365

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