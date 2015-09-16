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عمر مروان:إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بعد صدور أحكام القضاء الإدارى

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عمر مروان:إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بعد صدور أحكام القضاء الإدارى عمر مروان:إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بعد صدور أحكام القضاء الإدارى
صرح المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن إعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى الانتخابات البرلمانية بعد صدور أحكام القضاء الإدارى مؤكدا أنه لابد من توافر شروط طلب الترشح ليكون مرشحا فى البرلمان وإذا فقد شرطا فلا يقبل ترشحه.

وأضاف مروان خلال مداخله هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد" أنه إذا بدأت الدعاية الانتخابية أو بعد الوقت المحدد لها سيتم محاسبة المرشح بشرط إثبات المخالفة مضيفا أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ستحقق فى جميع المخالفات الواردة إليها بدون استثناء .

وأشار الامين العام للانتخابات إلى أن اللجنة العليا عندما ترفض المرشحين للبرلمان تعلن أنه بسبب أمر طبى حفاظا على سمعة العائلات مؤكدا ان قائمة "فى حب " ستشارك الانتخابات وعليها أن تحصل على 5% من الأصوات أى حوالى 5 الاف صوت .

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مصر 365

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