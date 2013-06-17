محافظ المنوفية الجديد في أول تصريح: سأخلع "عباءة الإخوان" وسأتعاون مع الجميع

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 30 دقيقة

قال المهندس أحمد شعراوي، محافظ المنوفية الجديد، عقب أدائه اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية، ظهر اليوم، أنه سيعمل على بناء ودعم البنية التحتية بمحافظة المنوفية من طرق ومياه وصرف صحي، وبالإضافة لإعطاء الملف الأمني والعدالة الاجتماعية أولوية خاصة المرحلة المقبلة، وأنه سيبذل قصارى جهده لتصل استحقاقات ثورة 25 يناير للمواطنين.

وأكد شعراوي، في أول تصريحات له، أنه سيخلع عباءة الإخوان وانتماءه السياسي بعد توليه المنصب تنفيذا لخدمة جميع المواطنين وليس "حزب بعينه" كما يروج البعض، مشيرا إلى أنه سيتعاون مع كافة القوى السياسية دون تمييز قائلا: "أعلم كيف أفرق بين الوظيفة والانتماء الحزبي".

يذكر أن شعراوي من مواليد محافظة الشرقية ويقيم بمحافظة السويس، ويبلغ من العمر 55 عاما ومتزوج ولديه 4 أبناء، بكالوريوس هندسة، عمل مدير قطاع القناة بشركة المقاولون العرب بمحافظات "شمال سيناء وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية".

واعتقل في قضية "سلسبيل" الشهيرة لمدة ستة أشهر منذ 16/8/2009 وحتى 11/2/2010، وعمل في مناصب عديدة بالإخوان كان آخرها نائب مسؤول المكتب الإداري لمحافظة السويس، ومسؤول ملف التنمية والتدريب بالمحافظة وشغل منصب مسؤول قسم الأخوات بجماعة الإخوان بشكل عام.