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محكمة مجرية تدين عراقيا بعبور سور حدودى وتبعده عاما

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محكمة مجرية تدين عراقيا بعبور سور حدودى وتبعده عاما محكمة مجرية تدين عراقيا بعبور سور حدودى وتبعده عاما
أدانت محكمة مجرية اليوم الأربعاء رجلا عراقيا بتهمة عبور سور حدودى بطريقة غير مشروعة على حدود المجر مع صربيا وأمرت بطرده فى أول حكم ضمن حملة صارمة جديدة ضد المهاجرين.

وقال القاضى كريستيان كيمينيس "هذه رسالة للآخرين.. للجناة المحتملين بأنه يتعين عليهم عدم ارتكاب هذه الجريمة "، وتم إبعاد الرجل - الذى عرف فى المحكمة باسم سوادى طالب - من المجر لمدة عام. كان طالب قد عبر السور أمس الثلاثاء فى اليوم الأول من الحملة ضد المهاجرين.
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