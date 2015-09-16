أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رويس يواصل الغياب عن دورتموند.. ويانوزاي قد يعوضه

Google+ Print
رويس يواصل الغياب عن دورتموند.. ويانوزاي قد يعوضه رويس يواصل الغياب عن دورتموند.. ويانوزاي قد يعوضه

أعلن توماس توشيل المدير الفني لبروسيا دورتموند عدم إمكانية مشاركة ماركو رويس لاعب الفريق في المباراة التي سوف تقام يوم الخميس في الدوري الأوروبي.

ويستضيف دورتموند نظيره كراسنودار الروسي يوم الخميس في إطار الجولة من الدوري الأوروبي لحساب المجموعة الثالثة.

وغاب رويس عن المشاركة في اللقاء الأخير لدورتموند في الدوري الألماني أمام هانوفر بسبب الإصابة التي تعرض لها في إصبع القدم.

وتحدث مدرب دورتموند في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء"رويس لن يتمكن من المشاركة في مباراة الغد".

وأضاف"سيعود للمشاركة في المران بشكل طبيعي يوم الجمعة ولكن الإصابة ستحرمه من اللحاق بالمباراة".

وعن البديل الذي سيحل مكان رويس أجاب توشيل"عدنان يانوزاي خيارا جيدا بالنسبة لنا".

وواصل"يانوزاي منذ انضمامه للفريق تأقلم بشكل سريع للغاية وأصبح جزءا من المجموعة، بالطبع هو يحتاج مزيدا من الوقت لتقديم أفضل ما لديه، ولكننا نثق فيه كثيرا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع