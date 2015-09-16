رويس يواصل الغياب عن دورتموند.. ويانوزاي قد يعوضه

أعلن توماس توشيل المدير الفني لبروسيا دورتموند عدم إمكانية مشاركة ماركو رويس لاعب الفريق في المباراة التي سوف تقام يوم الخميس في الدوري الأوروبي.

ويستضيف دورتموند نظيره كراسنودار الروسي يوم الخميس في إطار الجولة من الدوري الأوروبي لحساب المجموعة الثالثة.

وغاب رويس عن المشاركة في اللقاء الأخير لدورتموند في الدوري الألماني أمام هانوفر بسبب الإصابة التي تعرض لها في إصبع القدم.

وتحدث مدرب دورتموند في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء"رويس لن يتمكن من المشاركة في مباراة الغد".

وأضاف"سيعود للمشاركة في المران بشكل طبيعي يوم الجمعة ولكن الإصابة ستحرمه من اللحاق بالمباراة".

وعن البديل الذي سيحل مكان رويس أجاب توشيل"عدنان يانوزاي خيارا جيدا بالنسبة لنا".

وواصل"يانوزاي منذ انضمامه للفريق تأقلم بشكل سريع للغاية وأصبح جزءا من المجموعة، بالطبع هو يحتاج مزيدا من الوقت لتقديم أفضل ما لديه، ولكننا نثق فيه كثيرا".