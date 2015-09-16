قيادات وزارة الداخلية فى عزاء والدة اللواء هانى عبد اللطيف

حضر عدد من قيادات وزارة الداخلية والشخصيات العامة والإعلاميين والضباط،/ عزاء والدة اللواء هانى عبد اللطيف مدير كلية التدريب والتنمية بكلية الشرطة.

شملت قائمة الحضور بمسجد الشرطة فى الدراسة كلا من اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات والإعلام، واللواء عمرو الأعصر مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء أيمن حلمى مدير العلاقات والإعلام بالداخلية وضباط مركز الإعلام الأمنى، وعددا من قيادات اكاديمية الشرطة، وعددا من الاعلامين والصحفيين ابرزهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق والاعلامى جمال الكشكى.