توزيع 127 وحدة سكنية بدسوق كفر الشيخ بالقرعة العلنية

أكد أحمد بسيونى زيد، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه تم اليوم الأربعاء، إجراء قرعة علنية بقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس المدينه لتوزيع (127) وحدة سكنية بمركز ومدينة دسوق للمستحقين عن عام 2009م، بعد الأبحاث وفحص التظلمات بمعرفة اللجنة العليا بكفر الشيخ، والتى انتهت إلى حصول (127) أسرة على (127) وحدة سكنية بمنطقة الاستاد الرياضى بمدينة دسوق.

وأشار أحمد بسيونى زيد إلى أن إجراء القرعة كان بحضور المهندس أحمد بدر، نائب رئيس المدينة، وعبد الرحيم السحماوى، السكرتير العام للوحدة، وممثل الشئون القانونية والشئون الاجتماعية والإسكان، وبعض الإعلاميين، إضافة للعشرات من المواطنين.

وأضاف زيد أن تحقيق مبدأ الشفافية فى القرعة العلنية هو الأساس ليحصل كل صاحب حق على حقه، ودون أى تدخل من أى مخلوق، وهذا ما حدث خلال إجراء القرعة العلنية.