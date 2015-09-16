محافظة أسوان تعلن عن تركيب كاميرات لمراقبة المواقع الأثرية

أعلنت محافظة أسوان، عن بدء العمل فى وضع منظومة أمنية جديدة لمدن أسوان وادفو وكوم امبو ودراو بتركيب كاميرات مراقبة لتأمين المزارات السياحية والمناطق الأثرية والشوارع والميادين والمحاور الرئيسية داخل هذه المدن بتكلفة 40 مليون جنيه، مع ربطها بغرف عمليات فى المحافظة ومديرية الأمن تعمل بها شاشات تغطى جميع هذه المناطق.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، مع رؤساء وممثلى غرف الشركات والفنادق السياحية، ونقابات المرشدين السياحيين والعاملين بالسياحة، وأيضاً شرطة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ومكتب وزارة السياحة والبيئة والمراسى السياحية والحديقة النباتية.

وأشار اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل تم البدء بالفعل فى رفع كفاءة وتطوير 70 كم من طريق "أسوان – القاهرة" الغربى فى المسافة من فارس وحتى ادفو، كما بدأت إجراءات طرح إنشاء كوبرى بديل لكوبرى خزان أسوان، مع إنشائه على مسافة تسمح بمشاهدة خزان أسوان القديم لوضعه كمزار سياحى جديد على الخريطة السياحية.

كما قرر محافظ أسوان، تشكيل اللجنة العليا للسياحة بأسوان والتى ستضم مختلف الهيئات والقنابات والقطاعات السياحية بجانب الجهات الأمنية والتنفيذية برئاسة المحافظ، من أجل تحقيق التنسيق الكامل بين الكيانات السياحية والجهات التنفيذية والأمنية فى مختلف المجالات والأنشطة، مع طرح المبادرات والأفكار والرؤى الجديدة لدعم صناعة السياحة، بالإضافة إلى التعامل مع المشاكل والتحديات التى تواجه العاملين بجميع القطاعات السياحية، مؤكداً على أهمية التواصل المستمر مع جميع الكيانات السياحية وتجاوز أى سلبيات أو قصور فى المنظومة السياحية.