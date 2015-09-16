محافظ الوادى الجديد يتابع استعدادات المدارس لبدء العام الدراسى

تابع اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، آخر استعدادات مدارس المحافظه لاستقبال العام الدراسى الجديد فى اجتماع موسع حضره سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز الإدارية ومسئولى التربية والتعليم والأبنية التعليمية والمنطقة الأزهرية، وناقش المحافظ مع الحضور مدى جاهزية مدارس المحافظه لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وأكد عشماوى أنه تم إنشاء خمس مدارس جديدة تدخل الخدمة هذا العام بتكلفة تقدر بـ19 مليون جنيه، منها 2 بمركز الخارجة و2 بمركز الفرافرة وواحدة بالداخلة، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المدارس التى سوف تستقبل طلاب المحافظة هذا العام بالمحافظة عدد 212 مدرسة، بالإضافة إلى الانتهاء من إحلال وتجديد وإنشاء 29 سورا لمدارس بدون أسوار.

وشدد عشماوى على ضرورة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية المتبقية بالمدارس واستبدال الزجاج داخل المدارس بمواد بلاستيكية، والتأكد من معايير السلامة والأمان بالمدارس وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، وعمل نظافة عامة بجميع المدارس.