محافظ كفرالشيخ: تجميع جلود الأضاحى لصالح مرضى فيروس "سى"

قال الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، إنه أصدر قراراً يحمل رقم 598 لسنة 2015 بتشكيل لجنة مركزية على مستوى المحافظة لتجميع جلود الأضاحى لصالح مرضى فيروس "سى"، برئاسة المهندس مجدى عطا الله، السكرتير العام المساعد وعضوية الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة، ومحمد عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة.

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة فرعية بكل مركز برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، وعضوية مدير إدارة الأوقاف بالمركز ومدير إدارة الشباب والرياضة بالمركز المختص.

وأشار المحافظ إلى أن تلك اللجان التى تم تشكيلها تختص بمراقبة وتجميع جلود الأضاحى من المتبرعين، وذلك فى الساحات التى ستقام فيها صلاة العيد وفى مراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، على أن يسلم الإيصال المعد لهذا الغرض للمتبرع من قيام هذه اللجان ببيع الجلود وتوريد قيمتها لديوان عام المحافظة لصالح مرضى فيروس C، بالتنسيق مع الأوقاف والصحة.

وأضاف أنه سيتم فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة اعتبارا من يوم الثلاثاء 22 سبتمبر الحالى، وحتى آخر أيام عيد الأضحى، مع ذبح أضاحى الأهالى والجمعيات الأهلية تحت الكشف والإشراف البيطرى الكامل مجاناً بدون رسوم وبدون أختام، من الساعة الثامنة صباحًا حتى السادسة مساء لتوفير المكان والخدمات والطبيب البيطرى.