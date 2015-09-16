سفر 999 وعودة 560 مصريا وليبيّا عبر منفذ السلوم

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 999 إلى الجانب الليبى، خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، بينهم 311 مصريا و688 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 560 مصريا وليبيا بينهم 452 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و108 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ ١٦ فبراير الماضى، عقب تعرض ٢١ مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 82 ألف و569 مصريا.