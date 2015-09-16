أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

زحام فى محطات الوقود بالشرقية رغم زيادة الكميات الواردة

Google+ Print
زحام فى محطات الوقود بالشرقية رغم زيادة الكميات الواردة زحام فى محطات الوقود بالشرقية رغم زيادة الكميات الواردة
شهدت محطات الوقود بمحافظة الشرقية ازدحاما شديدا، واصطفت أمامها السيارات فى طوابير طويلة، ما نتج عنه ارتباك الحركة المرورية وحدوث اشتباكات بين قائدى السيارات وبعضهم، وبينهم وعمال المحطات، للتسابق على أولوية الحصول على احتياجاتهم من المواد البترولية، برغم زيادة الكميات الواردة منها بنسب تتراوح بين 50% و95% عن الحصة المقررة، بحسب تصريحات المسئولين.

وأكد وكيل وزارة بالشرقية حمدى الشربينى، أنه ورد لمحطات الوقود 544 ألفا و500 لتر من بنزين 92 بزيادة قدرها 95% عن الحصة المقررة وقدرها 280 ألف لتر، وورد مليون و169 ألفا و100 لتر من بنزين 80 بزيادة قدرها 50% عن الحصة وقدرها 781 ألفا و200 لتر، ومن السولار ورد مليون و912 ألف لتر بعجز قدره 20% عن الحصة وقدرها مليونان و449 ألف لتر.

وأرجع الشربينى الزحام أمام محطات الوقود إلى انتشار شائعة كاذبة رددها البعض مفادها أن فترة عيد الأضحى سوف تشهد تراجعا فى الكميات المطروحة من المواد البترولية، ما تسبب فى تكالب المواطنين للحصول على احتياجاتهم منها، مشيرا إلى تسكين مفتش تموين بكل محطة من المحطات البالغ عددها 211 محطة للإشراف على التوزيع ومنع تهريب المواد البترولية وبيعها فى السوق السوداء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة