زحام فى محطات الوقود بالشرقية رغم زيادة الكميات الواردة

شهدت محطات الوقود بمحافظة الشرقية ازدحاما شديدا، واصطفت أمامها السيارات فى طوابير طويلة، ما نتج عنه ارتباك الحركة المرورية وحدوث اشتباكات بين قائدى السيارات وبعضهم، وبينهم وعمال المحطات، للتسابق على أولوية الحصول على احتياجاتهم من المواد البترولية، برغم زيادة الكميات الواردة منها بنسب تتراوح بين 50% و95% عن الحصة المقررة، بحسب تصريحات المسئولين.

وأكد وكيل وزارة التموين بالشرقية حمدى الشربينى، أنه ورد لمحطات الوقود 544 ألفا و500 لتر من بنزين 92 بزيادة قدرها 95% عن الحصة المقررة وقدرها 280 ألف لتر، وورد مليون و169 ألفا و100 لتر من بنزين 80 بزيادة قدرها 50% عن الحصة وقدرها 781 ألفا و200 لتر، ومن السولار ورد مليون و912 ألف لتر بعجز قدره 20% عن الحصة وقدرها مليونان و449 ألف لتر.

وأرجع الشربينى الزحام أمام محطات الوقود إلى انتشار شائعة كاذبة رددها البعض مفادها أن فترة عيد الأضحى سوف تشهد تراجعا فى الكميات المطروحة من المواد البترولية، ما تسبب فى تكالب المواطنين للحصول على احتياجاتهم منها، مشيرا إلى تسكين مفتش تموين بكل محطة من المحطات البالغ عددها 211 محطة للإشراف على التوزيع ومنع تهريب المواد البترولية وبيعها فى السوق السوداء.