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سفر وعودة 252 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

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سفر وعودة 252 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم سفر وعودة 252 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم
أعلن مدير أمن مطروح، اللواء هشام لطفى، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البرى، رصدت إنهاء إجراءات سفر ووصول 252 شاحنة بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبى خلال الـ24 ساعة الماضية.

أنهت سلطات المنفذ سفر 135 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 117 شاحنة مصرية، من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية، حفاظًا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وقال مدير أمن مطروح، إنه تم التنبيه على كل الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كل الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

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