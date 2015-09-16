بالصور..تطوير ميناء البرلس لخدمة إنشاء محطة الكهرباء

قال الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفرالشيخ، أنه بحث ،اليوم الأربعاء، مع مسئولى شركة سيمنز وتحالف شركة نوسكو وجهاز تعمير الساحل الشمالى وشركة المقاولون العرب البدء الفورى فى تطوير ميناء البرلس ليستوعب حمولات سفن تصل الى 2000 طن.

جاء ذلك بحضور مستر بيرند هيل مان ،مدير قطاع النقل واللوجيستيات بشركة سيمنز، ومستر ايرون فيزور ممثل شركة ماموت الالمانية للنقل، ومستر جينتر جاولس ممثل شركة شنكر الالمانية للشحن العالمى ،والدكتور حمدى القمحاوى مصمم ومشرف سيمنز على المشروع ،واللواء مازن نديم، رئيس مجلس ادارة شركة نوسكو ،والمهندس محمد مازن مدير عام تحالف شركة نوسكو ( شركة ماموت وهى اكبر نقل فى العالم وشركة شنكر الالمانة وهى اكبر شركات الشحن العالمية).

وأضاف كما تم بحث اجراءات تطوير ميناء البرلس ليستوعب حمولات سفن تصل الى 2000 طن لاستخدامة فى اعمال نقل المعدات الثقيلة ذات الاوزان العالية اللازمة لانشاء محطة كهرباء البرلس.

>كما تم بحث زيادة عمق الميناء والمجرى الملاحى ورفع كفاءة الرصيف الشمالى لاستيعاب الطرود ذات الحمولات الثقيلة.

وأضاف المحافظ اننا اتخذنا خطوات جادة نحو اعمال الانشاءات والتى بدات بالفعل فى تنفيذها عن شركة اوراسكوم، وانه سيتم وضع كافة التسهيلات فى اجراءات تنفيذ هذا المشروع القومى العملاق ،وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن وانشاء محطة البرلس التى تعد اكبر محطة لانتاج الطاقة الكهربائية فى العالم على بعد 16 كيلو متر من ميناء البرلس بتكلفة اجمالية 2 مليار يورو، لانتاج 4.4 ميجا وات كهرباء، على ان يتم تسليمها فى اول اغسطس 2017 م تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.