قبول 24 مرشحاً بالدائرة الأولى و18 بالثانية واستبعاد 2 بمطروح

أعلنت لجنة انتخابات محافظة ومقرها بمحكمة مطروح الابتدائية، قبول ترشح 42 مرشحا للانتخابات البرلمانية، على مقاعد دائرتى محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، وتم رفض طلب ترشح 2 بالدائرة الثانية لعدم اللياقة الطبية.

واستبعدت اللجنة رفعت جمعة مرتاح مكايد، موظف بالشهر العقارى بالضبعة وفوزى عبد المقصود موسى محمود، موظف بمجلس مدينة الضبعة وكان ينتوى الترشح عن حزب الوفد ويؤكد أن هناك جهات تعمدت إقصائه عن الانتخابات مؤكداً أن توقيع الكشف الطبى عليه خلال شهر فبراير الماضى أثبت لياقته وعدم تعاطيه المخدرات.

ضمت قائمة المرشحين المقبولين بالدائرة الأولى، التى تضم مراكز مرسى مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم 24 مرشحا منهم مرشح عن حزب النور ومرشح عن حزب المؤتمر و22 مرشحاً مستقلاً وهم بحسب الترتيب محمود يوسف حمودة موسى، مستقل، رمز الحصان وصالح سلطان حسن منصور،مستقل، رمز ساعة اليد، وعبد الخالق عبد السميع سنوسى محمد، وشهرته عبد الخالق سنوسي، مستقل رمز الأسد، وجاد المولى عبد اللطيف عبد المالك عمر، وشهرته عبد الله عبد اللطيف، مستقل، رمز الصقر وسليمان فضل عبد الرحيم سليمان، وشهرته سليمان فضل العميري، مستقل رمز كف، ورافع صالح هاشم بغيض، مستقل، رمز قطرة المياه، وياسر لطفى سالم درويش، وشهرته ياسر لطفى غنيم، مستقل، رمز الغزالة، وفوزى مصيبع أبو زريبة محمد، وشهرته مهدى العمدة، مستقل، رمز التمساح.

وعماد عبد الحليم صالح شعيب، وشهرته عماد بشير، مستقل، رمز الشمعة ورسمية عبد الحافظ محمد نوح، مستقل، رمز الفيل وعلى نصيب عبد الكريم، وشهرته عادل القطعاني،مستقل، رمز الديك وخميس سليمان عبد القادر عبد الحميد، وشهرته خميس أبو قدورة، مستقل، رمز عنقود العنب ورافع حميدة يونس جازى وشهرته رافع أبو دولات، مستقل، رمز سفينة وزينب إبراهيم عبد الله عثمان وشهرتها د. زينب السنينى، مستقل، رمز حقيبة اليد وعيسى عبد الرحمن مسعود حميده وشهرته عيسى البس، مستقل، رمز بندقية صيد وأحمد توفيق إمبابى رضوان، مستقل، رمز أتوبيس ومخلص هارون سيف ذكرى وشهرته مخلص هارون، مستقل، رمز غصن زيتون ومهدى عبده مهدى خميس وشهرته مهدى عبده، مستقل، رمز منزل.

وسالم عوض سعد السمالوسي، وشهرته سالم السمالوسي، عن حزب النور، رمز فانوس ونواره مصفى صافى هارون وشهرتها نواره مصطفى، مستقل، رمز فراشة وعبد الفتاح فرحات مسعود حميدة، وشهرته فتح الله فرحات، مستقل، رمز تليفون محمول وأحمد عزت حمودة على وشهرته أحمد عزت، مستقل، رمز منبه وأحمد جودة عبد الحميد عوض الله وشهرته أحمد جودة، مستقل، رمز تمثال نهضة مصر وعبد الحليم عمر عبد الحميد حسين وشهرته عبد الحليم أبو الحنفه، عن حزب المؤتمر، رمز مركب شراعى.

كما تم قبول الترشح بالدائرة الثانية، التى تضم مراكز الحمام والعلمين والضبعة وسيوة 18 مرشحاً بينهم مرشحان عن حزب النور ومرشح عن حزب الغد و15 مرشحاً مستقلاً وهم رزق جالى نصر الله نوح، مستقل، رمز الغزالة ونصار سنوسى مطرى جاب الله، مستقل، رمز حصان وعمران فتحى كيلانى عمران وشهرته عمران كيلاني، مستقل، رمز أسد، وعبد الرحمن راضى أبو شليف عطية، وشهرته حويج راضي، عن حزب النور، رمز فانوس ورزق شعبان فرج وشهرته رزق عَفَش، مستقل، رمز سفينة وأحمد رضوان فهمى محمد، وشهرته أحمد رضوان الصعيدي،مستقل، رمز مدفع وحسن نصر الله نوفل محمد، مستقل، رمز الصقر ومختار جبريل على عبد المجيدوشهرته مختار أبوطاقة، مستقل، رمز غصن زيتون وصلاح الدين عياد جمعة، عن حزب النور، رمز ساعة يد.

وعبد الحكيم عوض محمود امبيوه وشهرته حكيم بو الحمر، مستقل، رمز تمساح وأحمد عاطف أحمد عثمان وشهرته أحمد المراغي، مستقل، رمز تليفون محمول وصالح فايز محارب جمعة وشهرته صالح فايز القاسمي، مستقل، رمز بندقية صيد وهانى سعد حسين أبو قاوي، مستقل، رمز عصفور وفوزى مفتاح محمد مسلم، مستقل، رمز أتوبيس وخميس ناصف عبد الحميد عياد وشهرته خميس الفردي، عن حزب الغد، رمز طائرة هليكوبتر وحمدى حفيظ محمد عكوش، مستقل، رمز شمعة ومجدى سعد رحومه صميدة وشهرته مجدى صميدة، مستقل رمز جرس ويعقوب على أحمد علي، وشهرته يعقوب البيه، مستقل، رمز زهرة عباد الشمس



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رزق شعبان فرج وشهرته رزق عفش



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جاد المولى عبد اللطيف



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سليمان فضل العميري



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صالح سلطان حسن



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عبد الحكيم عوض محمود



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حسن نصر الله القاسمي



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عبد الخالق السنوسى



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أحمد عاطف عثمان المراغي



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خميس ناصف الفردي



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رسمية عبد الحافظ



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سالم عوض سعد السمالوسي



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عماد عبد الحليم صالح



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عبد الرحمن راضى أبو شليف



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على نصيب عبد الكريم



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فوزى مفتاح مسلم



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فوزى مصيبع ابوزريبة



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محمود يوسف حمودة



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عيسى عبد الرحمن مسعود



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مهدى عبده خميس عبده



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صالح فايز محارب جمعة



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هانى سعد حسين أبو قاوي



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زينب إبراهيم السنيني



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صلاح عياد جمعة أبو أحمد



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رزق جالى نصر الله



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عبد الحليم عمر عبد الحميد



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ياسر لطفى غنيم



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أحمد توفيق إمبابي