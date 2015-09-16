ننشر أسماء المرشحين المقبولين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بمجلس النواب بالقليوبية أسماء وعدد المرشحين الذين قبلت أوراق ترشحهم.

ففى دائرة قسم ثان شبرا الخيمة تم قبول أوراق 36 مرشحا وهم كلا من محمد ابراهيم المغربى وشهرته ميمى المغربى مرشح حزب الوفد رمز النخلة وثريا محمد اسماعيل وشهرتها ثريا الشيخ مستقل رمز الحصان ونادى صابر داوود وشهرته نادى صابر مستقل رمز عنقود العنب وسيد محمود عبده موافى وشهرته سيد حماد موافى مستقل رمز الصقر ومحمد محمد عبد الحميد وشهرته محمد الريس مستقل رمز الكف وخالد يوسف اسماعيل وشهرته خالد يوسف مستقل رمز الراديو ومحمد احمد سيد وشهرته محمد الحاج مستقل رمز السفينة وعصام عبد الله السيد عبد الله وشهرته عصام عبد الله غالى حزب المصريين الاحرار رمز العين وبدوى حنفى فهمى وشهرته بدوى زعيرمستقل رمز الطائرة الهليكوبتر ومحمد محمد احمد خير الله وشهرته محمود خير الله حزب النور رمز الفانوس .

كما تضم القائمة مصطفى محمد عيسى عبد الغفار وشهرته مصطفى عيسى حزب الحركة الوطنية المصرية رمز برج الكهرباء وعبد العظيم عبد الفتاح صادق وشهرته عبد العظيم شحاته مستقل رمز الديك واشرف محمود فرج حسان وشهرته اشرف فرج حزب المؤتمر رمز المركب الشراعى ومحمد عبد الفتاح محمد رضوان وشهرته محمد عبد الفتاح مستقل رمز البايب وعصام على سلامة على وشهرته عصام ناصر مستقل رمز التليفزيون ومدحت حسن كمال وشهرته مدحت حسن مستقل رمز ساعة اليد وبلال عبد السلام سيد موسى مستقل رمز مظروف اليد وخالد مصطفى احمد وشهرته خالد مصطفى مستقل رمز النجفة وسمير مصطفى محمود الزهار مستقل رمز التليفون المحمول واسامة احمد حمدان عبد التواب وشهرته اسامة حرب مستقل رمز السهم.

كما تشمل القائمة نادية عبد ربه مصطفى خلف وشهرتها نادية عبد ربه حزب الحرية رمز الشمس واحمد محمود حسانين عرفه وشهرته احمد الصعيدى مستقل رمز التمساح وهانى طاهر حنفى على وشهرته هانى الشبينى مستقل رمز المروحة وعصام عبد المعطى عبد القادر وشهرته عصام عبد المعطى مستقل رمز الفنجان وعوض سيد عوض مستقل رمز غصن الزيتون وايمن محمد كمال عبد العزيز وشهرته ايمن كمال حزب مصر القومى رمز برج الحمام وكرم علىعلى منصور وشهرته كرم منصور مستقل رمز سيارة نقل وعماد الدين السيد ابراهيم وشهرته عماد البحراوى مستقل رمز الكاميرا ومدحت حبيب فكرى حزب المصرى الديمقراطى رمز القطار وحنان محمد محمد حافظ وشهرتها حنان حافظ مستقل رمز العصفور وخالد محمد عبد المعطى السيد وشهرته خالد شندى مستقل رمز الاسد وعادل عبد اللطيف مسلم وشهرته عادل مسلم مستقل رمز الغزال وحاتم عبد الباسط محمد عوده وشهرته حاتم عوده حزب مستقبل وطن رمز الكتاب وحسين حسن ثابت وشهرته الدكتور حسين ثابت مستقل رمز سماعة الطبيب وعبد السلام محمود سيد مستقل رمز الفنار



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