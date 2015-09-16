قبول ترشيح أبو سريع إمام و24 مرشحا بدائرة طوخ بالقليوبية

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالقليوبية قبول أوراق ترشح 25 مرشحا بدائرة طوخ وهم كل من:>محمد أبو زيد على وشهرته لواء محمد ابوزيد مساعد وزير الداخلية السابق وأستاذ متفرغ مستقل رمز الأسد، محمد ابراهيم محمد الدكر اخصائى علاقات عامل مستقل رمز التمساح، احمد رجب الشحات وشهرته احمد البدوى مساعد رئيس التحرير الجمهورية رمز ساعة اليد، صلاح الدين محمد خليل وشهرته صلاح عبدالعظيم حزب الوفد الجديد محامى رمز العلم، محمد عطية ابراهيم الفيومى وشهرته الدكتور محمد عطية رمز الشمس حزب الحرية، حسام الدين مصطفى وشهرته حسام مصطفى حزب مستقبل وطن عقيد اركان حرب رمز الكتاب.

وتشمل القائمة زكريا ابراهيم ادم وشهرته زكريا ادم محاسب رمز الشعلة، يحى محمد عبدالحكيم مستقل رمز الفنجان، رفيق ابوزيد مهندس مدنى مستقل رمز السد العالى، محمد دياب عيد الديب وشهرته محمد دياب استاذ دكتور بجامعة قناة السويس رمز ورقة الشجرة، عماد ماهر العطار وشهرته عماد العطار صحفى حر رمز السكيته، محمد محمود عبدالعال وشهرته محمد الغواص عميد مهندس رمز الصقر، ايمن عبدالستار عبدالسميع وشهرته ايمن دوام صاحب مكتب استيراد وتصدير رمز ماكينه الخياطة، عادل عبدالحميد حافظ الكحال وشهرته عادل العطار رمز الديك، فوزى زيدان حاصل على دبلوم صنايع رمز اله الكمان، عبدالعزيز الطوخى وشهرته عبدالعزيز البطاوى اخصائى معمل رمز الكف.

كما تضم القائمة سامح محمد محمود عبدالرحيم وشهرته سامح عبدالرحيم صيدلى حر رمز النيل، عماد الدين محمد جلال سليم وشهرته المستشار عماد سليم وكيل نقابة المحامين بالقليوبية رمز غصن الزيتون، يسرى محمد محمود عبدالباسط صاحب مركز اجهزة كهربائية رمز الشاكوش، ماجدة صالح سلامة صحفية بجريدة الوفد مستقل رمز المنزل، جملات الدين عبدالحليم رافع وشترتها جملات رافع مستشار ادارى بشركة قها للأغذية مستقلة رمز الفراشة، خالد عبدالعزيز علام حاصل على بكلويوس تربية رياضية مستقل رمز الجرس، ابوسريع ابوسريع إمام عفيفى وشهرته ابوسريع امام مدير تحرير جريدة الوطن حزب حماة الوطن ورمز جرار زراعى، تامر محمد عبدالعزيز ابراهيم رافع وشهرته تامر رافع حاصل على بكالوريوس علوم زراعية حزب الحركة الوطنية رمز برج الكهرباء.



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