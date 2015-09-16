ننشر أسماء المرشحين بدائرة شبين القناطر بالقليوبية

‏أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بمجلس النواب بالقليوبية أسماء وعدد المرشحين الذين قبلت أوراق ترشحهم.

ففى دائرة شبين القناطر تم قبول أوراق 29 مرشحا بالدائرة وهم سمير صبحى ابراهيم ابو شامه فلاح مستقل رمز الأسد ومحمد عبد الفتاح محمد عبد الغنى باحث قانونى واحمد السيد احمد رزق وشهرته " ناصر العربى " محامى حر " مستقل " رمز المدفع وخالد احمد عبد العزيز بركات وشهرته " خالد بركات " رمز المركب الشراعى حزب المؤتمر.

كما تضم القائمة " ياسر محمد اسماعيل الهضيبى " وشهرته ياسر الهضيبى رمز " العلم " حزب الوفد و" احمد منصور السيد الوكيل " رمز الفنجان" حزب الجيل و" مدحت محمود العطار " وشهرته " مدحت العطار " رمز " البوصلة " و" احمد فضل على عامر " وشهرته " احمد عامر " رمز السفينة مستقل و" احمد عويضة منشار " مستقل رمز الكاميرا و" عبد المؤمن حلمى محمود " وشهرته عبد المؤمن قدر " صحفى " مستقل رمز الكف و" محمد فراج على دسوقى " حزب النور رمز الفانوس و" احمد محمد عبد الحميد بدوى " وشهرته " هلال بدوى " مستقل رمز المفك و" محمد محمد عبد الفتاح محمود " وشهرته " محمود ابو عبل " مستقل رمز النجفة و" سامى احمد ابراهيم " وشهرته "سامى ابراهيم " مستقل رمز و" فتحى سالم سالم " وشهرته " فتحى ضيف " مستقل رمز الاتوبيس و" عادل عبد العظيم عبد الرحمن " مستقل رمز التمساح و" كمال عبد الرحيم عبد العزيز " حزب المصريين الاحرار و" مصطفى محمود مصطفى منصور " مستقل رمز شاكوش و" محسن محمد عبد المحسن " مستقل شهرته " محسن دعبس " رمز صقر .

وتشمل القائمة " جمال احمد صفوت محمد القطان " مستقل رمز ساقية و" ياسر محمد عبد الحليم " وشهرته " ياسر شويته " حزب حماة الوطن رمز الجرار الزراعى و" طه ابراهيم محمد غنية " مستقل وشهرته طه غنية رمز سيارة نقل و" احمد محمد الحسينى محمد " وشهرته احمد الحسينى " مستقل رمز ساعة يد و" مجدى فؤاد خليفة " رمز النافذة و" سيد محمود احمد " مستقل رمز غصن الزيتون و" عبد العزيزمحمد حسين الصفتى " مستقل رمز الفيل و" مصطفى محمد عطيه الكمار " مستقل رمز الشمسية و" محمد احمد حسن جمعة الكومى " وشهرته " محمد احمد الكومى " حزب مستقبل وطن رمز " الكتاب " و" احمد اسماعيل عبد الفتاح " مستقل رمز السكينة.



>