8 نصائح للاستمتاع بلحمة "العيد" بدون مشاكل صحية

مع قدوم عيد الأضحى، يسرف الكثيرون فى تناول اللحوم، وهو ما يعرضهم للعديد من المضاعفات الصحية.

فى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن الإسراف فى تناول أطعمة ولحوم العيد يتسبب فى الإصابة بالعسر الهضمى، وارتفاع نسبة الكولسترول والسكر فى الدم.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح الهامة لتجنب حدوث مشاكل صحية أثناء العيد، ومنها:

>1- عدم الإسراف فى تناول اللحوم، حيث ينصح أن تكون مسلوقة أو مشوية وليست مقلية حتى نخفف من الدهون المتواجدة فيها.

>2- طبق السلطة الخضراء ضرورى أثناء تناول اللحوم، وذلك لتجنب الإصابة بالعسر الهضمى.

>3- عند تناولك الحم المشوى يجب ان تتناول البقدونس لأنه يخلص الجسم من أضرار الشوى.

>4- يجب أن تكون اللحوم حمراء، ويجب التخلص من الدهون المتواجدة عليها، قبل طهيها.

>5- التقليل من تناول النشويات أثناء تناولك للحم، واستبدالها بالخضراوات الغنية بالألياف، وذلك لتجنب الإصابة بالعسر الهضمى.

>6- تناول ثمرة من الكيوى بعد اللحوم تساعد على هضم البروتينات.

>7- تناول الماء قبل الطعام يحد من الإسراف فى الطعام.

>8- المشى لمدة نصف ساعة أثناء أيام العيد يخلصك من السموم المتراكمة داخل الجسم.