التشكيل – صلاح وفالكي ودجيكو يقودون روما.. وبرشلونة يرد بالثلاثي المرعب

أعلن رودي جارسيا المدير الفني لنادي روما عن تشكيل فريقه الذي سوف يخوض به مباراة برشلونة في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف روما نظيره برشلونة في ملعب الأوليمبيكو في إطار الجولة الأولى من دوري الأبطال لحساب المجموعة الخامسة.

ودخل محمد صلاح في تشكيل فريق العاصمة الإيطالية في خط الوسط بجوار الرباعي سيدو كيتا، رادجا ناينجولان، أياجو فالكي، ودانييلي دل روسي، فيما يقود البوسني إدين دجيكو هجوم الذئاب.

وجاء تشكيل روما كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

في الدفاع: أليساندرو فلورينزي- كوستاس مانولاس- أنتونيو روديجار- لوكاس دين

في الوسط: محمد صلاح- سيدو كيتا- دانييلي دي روسي- رادجا ناينجولان- أياجو فالكي

في الهجوم: إدين دجيكو

أما برشلونة فقد استمر الثلاثي المرعب ليونيل ميسي، لويس سواريز، ونيمار في قيادة خط هجومه، بينما شهد خط الدفاع وجود جيريمي ماثيو بجوار جيرارد بيكيه.

وجاء تشكيل برشلونة كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

في الدفاع: سيرجي روبرتو- جيرارد بيكيه- جيريمي ماثيو- جوردي ألبا

في الوسط: إيفان راكيتيتش- سيرخيو بوسكيتس- أندريس إنيستا

في الهجوم: ليونيل ميسي- لويس سواريز- نيمار