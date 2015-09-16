أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب أندرلخت يتحدث عن فرص مشاركة تريزيجيه أمام موناكو

Google+ Print
مدرب أندرلخت يتحدث عن فرص مشاركة تريزيجيه أمام موناكو مدرب أندرلخت يتحدث عن فرص مشاركة تريزيجيه أمام موناكو

يرى بيسنيك هاسي المدير الفني لنادي أندرلخت أنه من المبكر جدا أن يشارك محمود حسن "تريزيجيه" في مباراة موناكو في الدوري الأوروبي.

ويستضيف أندرلخت نظيره موناكو يوم الخميس في إطار الجولة الأولى من الدوري الأوروبي لحساب المجموعة العاشرة التي تضم أيضا كل من توتنام وكارباكا أجدام الأذريبيجاني.

وكان تريزيجيه قد أتم انتقاله لصفوف الفريق البلجيكي قادما من الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة مطلع الأسبوع الجاري.

وشارك لاعب الأهلي السابق في مباراة فريق الشباب أمام جنك في دوري تحت 21 عاما يوم الاثنين الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتحدث هاسي في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء قائلا:"مباراة الغد تأتي بشكل مبكر جدا بالنسبة لتريزيجيه".

وأتم"لقد كان أسبوعا صعبا بالنسبة إليه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع