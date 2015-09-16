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النيابة: الطب الشرعى أكد تطابق خطوط طالبتى"صفر الثانوية"مع أوراق إجاباتهما

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النيابة: الطب الشرعى أكد تطابق خطوط طالبتى"صفر الثانوية"مع أوراق إجاباتهما النيابة: الطب الشرعى أكد تطابق خطوط طالبتى"صفر الثانوية"مع أوراق إجاباتهما
أعلنت النيابة العامة أن تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من كبار خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى انتهى إلى أن الخطوط الواردة بأوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة الخاصة بالطالبتين مريم ملاك ذكرى ورضوى محمد على أحمد - تتطابق تماما مع خط يد الطالبتين المذكورتين، ومن ثم فلا صحة لما تردد حول استبدال أوراق الإجابات الخاصة بهما بأخرى.

وأكدت النيابة العامة أن تقرير اللجنة الخماسية تضمن أن جميع الشواهد الفنية تقطع بأن كراسات الإجابة الخاصة بالطالبتين، لم تتعرض لأى من عمليات التزوير الجزئى من استبدال أو نزع أو إضافة.

كان المستشار على عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، استعرض مع المحامى العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، النتيجة النهائية للتحقيقات فى القضية التى عرفت إعلاميا بـ " صفر الثانوية العامة" وذلك فى ضوء التظلم المقدم من الطالبتين لإعادة فحص أوراق الإجابات الخاصة بهما فى امتحانات الثانوية العامة، بعد أن كانت النيابة حفظت التحقيقات فى ضوء تقرير لجنة ثلاثية من الطب الشرعى الذى انتهى إلى ذات النتيجة "تطابق خطوط الطالبتين مع الإجابات المدونة بكراسات الإجابة".

وكشف تقرير اللجنة الخماسية، والتى تشكلت فى ضوء تظلم الطالبتين، من إثنين من مديرى الإدارة ومدير عام ووكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية كبير الخبراء بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى – أن الطالبتين مريم ملاك ورضوى محمد علي، هما الكاتبتين للعبارات الواردة بكراسات الإجابة الخاصة بهما.


>- بعد شهرين على "صفر الثانوية".. الطب الشرعى يسدل الستار على قضية مريم.. ويؤكد: خطها يتطابق مع الموجود فى أوراق الإجابة.. شقيقها: سنصعد الأمر.. والمتحدث باسم التعليم: نتيجة التقرير بيضت وجه الوزارة

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