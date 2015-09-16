ضبط عاطل بـ 22 طربة حشيش و80 قرص مخدر فى مطروح

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة النجيلة، اليوم الأربعاء، بتمكن الرائد باسم جاد رئيس المباحث ومعاونه النقيب محمد من ضبط عاطل بحوزته 22 طربة حشيش و80 قرص ترامادول مخدر.

كانت معلومات وردت الى ضباط وحدة مباحث النجيلة تتهم "رافع م . أ . ب " - 32 سنة عاطل - بالاتجار فى المواد المخدرة وباستئذان النيابة العامة داهمته قوة وضبطته أثناء محاولته الهرب بسيارة نصف نقل بدون لوحات وبحوزته 22 طربة لحشيش وزنت حوالى 4 كيلو جرام و80 قرص ترامادول و5500 جنية بمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع والسيارة، لتسهيل نقل المواد المخدرة .. تحرر المحضر اللازم وجارِ رفع بصمتى الشاسية والموتور للسيارة المضبوطة فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.