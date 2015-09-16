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مباحث التموين تحبط تهريب 370 أسطوانة بوتاجاز للسوق السوداء

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مباحث التموين تحبط تهريب 370 أسطوانة بوتاجاز للسوق السوداء مباحث التموين تحبط تهريب 370 أسطوانة بوتاجاز للسوق السوداء
تمكنت الإدارة العامة لمباحث ، من ضبط كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز، قبل تهريبها إلى السوق السوداء، حيث تم التحفظ على 250 أسطوانة لدى أحد المستودعات بالجيزة، نتيجة امتناع صاحب المستودع عن البيع للمواطنين، إضافة إلى تحرير محضر لصاحب مستودع، لتصرفه فى 120 أسطوانة فى السوق السوداء.

كانت المعلومات قد وردت إلى اللواء محمود العشيرى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، بشأن تلاعب البعض فى كميات أسطوانات البوتاجاز المدعم، وأنه تم تشكيل مجموعات عمل للمرور على المستودعات ومنافذ التوزيع، للتأكد من بيع الأسطوانات للمواطنين بالسعر الرسمى، وضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة.

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مصر 365

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