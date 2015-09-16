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4 نصائح علشان ميجلكش تسمم فى العيد

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4 نصائح علشان ميجلكش تسمم فى العيد 4 نصائح علشان ميجلكش تسمم فى العيد
يعشق الكثيرون الأطعمة الخاصة بعيد الأضحى كالفتة والممبار والكرشة والكوارع وغيرها، وبعض هذه الأطعمة قد تسبب التسمم الغذائى إذا لم يتم مراعاة بعض الإرشادات الخاصة عند شرائها أو تنظيفها وطهيها أو الإفراط فى تناولها.

وفى هذا السياق، أشارت الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الإفراط فى تناول الأطعمة الخاصة بالعيد قد تزيد من فرص الإصابة بالأمراض المختلفة، وأهمها العسر الهضمى أو التسمم الغذائى.

وتابعت استشارى السمنة والنحافة أنه تزداد فرص الإصابة بالتسمم الغذائية، نتيجة لعدم الاهتمام بنظافة الأحشاء التى تعد من أمعاء الحيوانات، والتى تساعد على إخراج السموم المتراكمة فى أجسامها، ولذلك يجب توخى الحذر فى طريقة تنظيفها.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح الهامة للحد من الإصابة بمشاكل صحية بسبب تناول الأحشاء، ومنها:

1- الإكثار من تناول السلطة الخضراء عند تناول هذه الأطعمة.
>2- تناول البقدونس مع الممبار والفشة والكرشة، يخلصك من أضرارها.
>3- تناول كوب من عصير الليمون يقضى على أى مضاعفات.
>4- كوب من الشاى الأخضر بعد تناولك لهذه الأطعمة يقضى على العسر الهضمى، وينظف معدتك ولذلك عليك تناوله.

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مصر 365