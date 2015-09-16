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محافظ قنا يقيل مدير مستشفى نجع حمادي «بسبب الإهمال»

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محافظ قنا يقيل مدير مستشفى نجع حمادي «بسبب الإهمال» محافظ قنا يقيل مدير مستشفى نجع حمادي «بسبب الإهمال»

محافظ قنا مع المرضى

قرر عبد الحميد الهجان محافظ قنا استبعاد مدير مستشفى نجع حمادي العام بسبب سوء حالة المستشفى وتدني مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، وذلك بعد تلقي المحافظ شكوى من احد المرضى من سوء الخدمة الطبية التي يتلقاها المرضى المترددين على المستشفى لإجراء الغسيل الكلوي، وعلى الفور توجه المحافظ لقسم الغسيل الكلوي للاستماع لشكاوي المرضى على ارض الواقع.

وأكد المحافظ إنه سيعطي تعليماته لوكيل وزارة الصحة بسرعة التعاقد مع أخصائيين جدد لدعم قسم الكلى وبعض الأقسام الأخرى بالمستشفى بالكوادر الطبية اللازمة والقادرة على رفع جودة الخدمة الصحية بها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ قنا لمستشفي نجع حمادي العام للوقوف بنفسه علي مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضي وللتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة .

كما قرر محافظ قنا استبعاد المدير المالي والإداري بالمستشفي من عمله بسبب الإهمال والتقصير فى أداء مهامه الوظيفية وسوء حالة النظافة العامة بالمستشفى.

 

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