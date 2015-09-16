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قبول أوراق 235 مرشحًا في سوهاج واستبعاد 9 آخرين‎

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قبول أوراق 235 مرشحًا في سوهاج واستبعاد 9 آخرين‎ قبول أوراق 235 مرشحًا في سوهاج واستبعاد 9 آخرين‎

شعار- العليا للانتخابات

قال رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات البرلمانية بمحافظة سوهاج، المستشار عبدالمنعم عبدالستار، إن اجمالى طالبي الترشح للبرلمان في سوهاج بلغ 244 مرشحًا، قُبل 235 مرشحًا وأستبعاد 9 آخرين بسبب عدم اللياقة البدنية أو عدم استيفاء الأوراق المطلوبة في الوقت المحدد.

ومن ناحية أخرى قال رئيس اللجنة، أن من جرى استبعادهم لهم الحق في طعن قرار اللجنة عن طريق اللجوء لمحكمة القضاء الإداري للبت النهائي مشيرًا إلى أن ذلك متاح حتى بعد غدًا.

فيما توجه بالفعل، عدٌد من المرشحين المستبعدين لمحكمة القضاء الإداري بالكوثر للطعن في نتيجة العينات وانتظار قرار المحكمة.

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