طفلة جورج وسوف ستعيد خلط أوراق العائلة من جديد

عادت إلى الواجهة من جديد قصة زواج وحمل بطلة الرالي القطرية ندى زيدان من الفنان جورج وسوف بعدما سادها تعتيم وصمت دام لأشهر عدّة شهدت خلالها الكثير من التأويلات والشكوك بمصداقية ندى وقصة زواجها من الفنان جورج وسوف وحملها منه، علماً أن جورج وسوف الشاهد على كل ما تقوم به ندى زيدان إعلامياً صامت ولا يعلق على كل ما يصدر في وسائل الإعلام.

ونشر صور تجمعهما سوياً يؤكد زواجه منها ،ولكنهما حالياً لا يعيشان سوياً حيث تعيش ندى في قطر والوسوف في بيروت. إلا أنه التزم الصمت رغم كل الضغوطات الإعلامية من حوله. واستخدمت ندى زيدان "السوشال ميديا" كوسيلة مباشرة وسريعة كمنبر خاص تؤكد من خلاله حقيقة زواجها وحملها منه. إلا أنه بقي على حاله صامتاً لا يؤكد ولا ينفي خاصة فيما يتعلق بالمستجدات الأخيرة التي نشرتها ندى عبر حسابها الخاص على "فيس بوك" وهي حامل وتحمل بيدها قالب حلوى على شكل طفلة مكتوب عليه coming soon كدلالة منها إلى قرب موعد ولادتها (في أكتوبر( تشرين الاول) المقبل.

كل هذا المشهد الإعلامي الذي تقوم به ندى زيدان فيما يخص زواجها وحملها من الوسوف قد يترك بلبلة على الأسرة الوسوفية وكيف سيتدبرون أمرهم حيال الطفلة الصغيرة القادمة على العائلة الذكورية المؤلفة من ثلاثة شبان (وديع وحاتم وجورج) في حال جورج وسوف أقرّ واعترف بأبوته للطفلة، علماً أن لا إشارات إيجابية تفيد بأن جورج وسوف راض عن كل ما قامت به ندى زيدان والتي بدورها تعيش حالة من القلق حيال صمت جورج وشكها فيما قد يخص نكرانه لهذا النسب أو اعترافه بنسب أبوته للطفلة التي قد تعيد من جديد خلط الأوارق وتقاسم أخوتها قلب جورج وسوف وتقاسمهم الاسم وكل ما يتعلق به مادياً وروحياً. وهذه الحالة الآتية على عائلة الوسوف كيف وبأي وسيلة سيتم مواجهتها هل بالقبول بالضيفة الطفلة أو ستكون المواجهة على طريقة الفنانين أحمد عز وزينة؟

الأيام المقبلة تكشف النقاب عن حقيقة ما تنسبه ندى زيدان وتخرج جورج وسوف عن صمته ... وأمام هذا المشهد المنتظر بقيت زوجة الوسوف شاليمار صامتة عن كل المشهد وعن كل ما يحصل حولها تاركة زمام الأمور للقدر وللأيام المقبلة أن تكون كفيلة بحلها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي