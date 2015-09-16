أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سوسن بدر:لهذا السبب زاد وزني

Google+ Print
سوسن بدر:لهذا السبب زاد وزني سوسن بدر:لهذا السبب زاد وزني

الأربعاء 16-09-2015 14:53

أكدت الفنانة سوسن بدر أن السبب الرئيسي في زيادة وزنها بشكل كبير خلال الفترة الماضية هو قرارها بالتوقف عن التدخين.
وأوضحت سوسن في لقاء قصير لها ببرنامج et بالعربي أنها سعيدة بزيادة وزنها لأنها جاءت نتيجة شيء إيجابي وهو توقفها عن التدخين مشيرة أنها ستعمل على فقد وزنها خلال الفترة القادمة موضحة أن زيادة وزنها حدثت منذ ستة أشهر وهو التوقيت الذي قررت فيه التوقف عن التدخين.
وكانت سوسن قد لفتت الأنظار بشكل كبير أُثناء حضورها لتكريمها في مهرجان الإسكندرية والذي انتهت فعالياته مؤخراً بزيادة كبيرة في وزنها.
من ناحية أخرى تقوم سوسن بدر حالياً بتصوير الجزء الثاني من مسلسل"زواج بالإكراه" الذي يجمعها بزينة ومي كساب.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي