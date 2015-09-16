سوسن بدر:لهذا السبب زاد وزني

أكدت الفنانة سوسن بدر أن السبب الرئيسي في زيادة وزنها بشكل كبير خلال الفترة الماضية هو قرارها بالتوقف عن التدخين.

وأوضحت سوسن في لقاء قصير لها ببرنامج et بالعربي أنها سعيدة بزيادة وزنها لأنها جاءت نتيجة شيء إيجابي وهو توقفها عن التدخين مشيرة أنها ستعمل على فقد وزنها خلال الفترة القادمة موضحة أن زيادة وزنها حدثت منذ ستة أشهر وهو التوقيت الذي قررت فيه التوقف عن التدخين.

وكانت سوسن قد لفتت الأنظار بشكل كبير أُثناء حضورها لتكريمها في مهرجان الإسكندرية والذي انتهت فعالياته مؤخراً بزيادة كبيرة في وزنها.

من ناحية أخرى تقوم سوسن بدر حالياً بتصوير الجزء الثاني من مسلسل"زواج بالإكراه" الذي يجمعها بزينة ومي كساب.

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