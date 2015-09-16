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لماذا رفض عباس النوري التمثيل مع سلافة معمار؟

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لماذا رفض عباس النوري التمثيل مع سلافة معمار؟ لماذا رفض عباس النوري التمثيل مع سلافة معمار؟

الأربعاء 16-09-2015 15:33

اعتذر الفنان عباس النوري عن أداء دور البطولة في مسلسل "نبتدي منين الحكاية"، للكاتب فادي قوشقجي والمخرج سيف الدين السبيعي.
المسلسل الذي انطلق تصويره في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة الممثلين سلافة معمار وغسان مسعود، كان من المفترض أن يشارك فيه الممثل عباس النوري بشخصية "بشير" وهو رجل يقع في حب فتاة يكبرها كثيراً في السن، تدعى "ليال"، والتي تؤدي دورها سلافة معمار. ويعود سبب اعتذار عباس النوري عن المسلسل إلى الأجر المادي، الذي لا يتوافق مع قيمته ومكانته، خصوصاً وأن الشركة المنتجة، حددت سعراً معيناً للأجور، لا يمكن تجاوزه إلاّ في حال عقدت شراكات مع شركات إنتاج أخرى، وهذا ما لم يتوفر في هذا العمل، مما جعل عباس النوري يعتذر عنه، ويحلّ مكانه غسان مسعود.

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